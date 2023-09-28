Банк России перечислил риски внедрения искусственного интеллекта

Объем рынка ИИ в прошлом году, несмотря на санкции, вырос примерно на 18% и достиг 650 млрд руб., в этой сфере работают около 1000 отечественных компаний, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин 26 сентября на стратегической сессии кабмина. В целом показатель внедрения ИИ в отраслях российской экономики составляет около 20%, лидером остается финансовый сектор, где такие технологии используют уже 95% компаний, обратил внимание премьер. В 2024 г. правительство РФ выделит 5,2 млрд руб. на развитие в стране технологии ИИ, сообщил Мишустин.