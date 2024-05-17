«Тинькофф», Совкомбанк и Росбанк отчитались по международным стандартам

Сразу три частные группы – «Тинькофф», Совкомбанк и Росбанк – отчитались 16 мая по международным стандартам за I квартал. Первые два банка продемонстрировали рост чистой прибыли в годовом выражении: «ТКС холдинг» (входит «Тинькофф банк», брокер, страховщик, мобильный оператор и др.) нарастил показатель на 37,7% и заработал 22,3 млрд руб., а Совкомбанк – на 10,8% до 25 млрд руб. У Росбанка, который сейчас находится в процессе интеграции с «ТКС холдингом», чистая прибыль за январь – март сократилась на 17% год к году до 7,2 млрд руб.