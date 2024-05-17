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«Тинькофф», Совкомбанк и Росбанк отчитались по международным стандартам

Первый нарастил прибыль органически, второй – за счет покупки, у третьего она снизилась
Екатерина Литова
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости

Сразу три частные группы – «Тинькофф», Совкомбанк и Росбанк – отчитались 16 мая по международным стандартам за I квартал. Первые два банка продемонстрировали рост чистой прибыли в годовом выражении: «ТКС холдинг» (входит «Тинькофф банк», брокер, страховщик, мобильный оператор и др.) нарастил показатель на 37,7% и заработал 22,3 млрд руб., а Совкомбанк – на 10,8% до 25 млрд руб. У Росбанка, который сейчас находится в процессе интеграции с «ТКС холдингом», чистая прибыль за январь – март сократилась на 17% год к году до 7,2 млрд руб.

Рентабельность капитала (ROE) у Совкомбанка оказалась одной из самых высоких в I квартале – 35%, у «Тинькофф» – 31,7%, Росбанк показатель не раскрыл. «Эксперт РА» ранее отмечало, что по РСБУ ROE составила 13,8% за период с 1 апреля 2023 г. по 1 апреля 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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