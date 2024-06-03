Банки оценили перспективы единой биометрической площадки НСПК

Банки оценили перспективы единой биометрической площадки НСПКОтзывы в целом положительные, но вопросы у кредитных организаций остаются
ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), банк Дом.РФ, «Почта банк» и банк «Новиком» позитивно оценивают предложенную Национальной системой платежных карт (НСПК) единую площадку биометрических сервисов. Об этом «Ведомостям» сообщили их представители, но ряд вопросов у кредитных организаций остается.
НСПК разрабатывает платформу биометрических сервисов, которая объединит между собой локальные решения банков по биоэквайрингу. Клиенту надо будет дать одно согласие сразу всем участникам платформы НСПК на использование его биометрии либо через мобильное приложение своего банка, либо через «СБПэй» (мобильное приложение для оплаты покупок на базе СБП) и выбрать удобный платежный инструмент. После этого информация о выбранном способе оплаты и единый идентификатор клиента из Единой биометрической системы (ЕБС) передается и хранится на платформе НСПК.