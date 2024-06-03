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Банки оценили перспективы единой биометрической площадки НСПК

Отзывы в целом положительные, но вопросы у кредитных организаций остаются
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости

ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), банк Дом.РФ, «Почта банк» и банк «Новиком» позитивно оценивают предложенную Национальной системой платежных карт (НСПК) единую площадку биометрических сервисов. Об этом «Ведомостям» сообщили их представители, но ряд вопросов у кредитных организаций остается.

НСПК разрабатывает платформу биометрических сервисов, которая объединит между собой локальные решения банков по биоэквайрингу. Клиенту надо будет дать одно согласие сразу всем участникам платформы НСПК на использование его биометрии либо через мобильное приложение своего банка, либо через «СБПэй» (мобильное приложение для оплаты покупок на базе СБП) и выбрать удобный платежный инструмент. После этого информация о выбранном способе оплаты и единый идентификатор клиента из Единой биометрической системы (ЕБС) передается и хранится на платформе НСПК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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