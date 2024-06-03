Банки оценили перспективы единой биометрической площадки НСПК

НСПК разрабатывает платформу биометрических сервисов, которая объединит между собой локальные решения банков по биоэквайрингу. Клиенту надо будет дать одно согласие сразу всем участникам платформы НСПК на использование его биометрии либо через мобильное приложение своего банка, либо через «СБПэй» (мобильное приложение для оплаты покупок на базе СБП) и выбрать удобный платежный инструмент. После этого информация о выбранном способе оплаты и единый идентификатор клиента из Единой биометрической системы (ЕБС) передается и хранится на платформе НСПК.