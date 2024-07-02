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Мосбиржа назвала нужные рынку ЦФА законодательные изменения

В первую очередь необходимо «налоговое выравнивание» для эмитентов цифровых активов
Артем Кульша
Наталья Заруцкая
Мосбиржа предлагает выравнять налогообложение разных игроков рынка ЦФА – эмитентов и профучастников/ Евгений Разумный / Ведомости

Отечественному рынку цифровых финансовых активов (ЦФА) сейчас необходимы три законодательных изменения, рассказал «Ведомостям» директор по цифровым активам Московской биржи Сергей Харинов. В первую очередь, по его словам, эмитентам ЦФА нужно «налоговое выравнивание».

Участники рынка ЦФА давно предлагают учитывать финансовый результат эмитентов цифровых активов от операций с ними в общей налоговой базе (доходы за вычетом расходов) по налогу на прибыль, где ведется учет как результата от основной деятельности организации, так и операций с обращающимися инструментами классического рынка ценных бумаг, писали «Ведомости». По действующему законодательству только у профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеры, УК и т. д.) есть возможность учитывать результаты от операций с ЦФА в общей базе. У эмитентов цифровых активов такого права нет, у них результат от операций с ЦФА включается не в общую базу, а в отдельную вместе с доходами и расходами по необращающимся ценным бумагам и производным финансовым инструментам (ПФИ).

Также Мосбиржа считает нужным внедрить универсальную подпись оператора обмена, которая позволила бы пользователям (инвесторам. – «Ведомости») одним ключом подписывать транзакции во всех операторах по выпуску ЦФА. Но возможность подписания транзакции проприетарным ключом каждого оператора по выпуску (собственным уникальным ключом этой площадки. – «Ведомости») исключать при этом не следует, подчеркивает Харинов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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