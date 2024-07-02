Мосбиржа назвала нужные рынку ЦФА законодательные изменения

Участники рынка ЦФА давно предлагают учитывать финансовый результат эмитентов цифровых активов от операций с ними в общей налоговой базе (доходы за вычетом расходов) по налогу на прибыль, где ведется учет как результата от основной деятельности организации, так и операций с обращающимися инструментами классического рынка ценных бумаг, писали «Ведомости». По действующему законодательству только у профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеры, УК и т. д.) есть возможность учитывать результаты от операций с ЦФА в общей базе. У эмитентов цифровых активов такого права нет, у них результат от операций с ЦФА включается не в общую базу, а в отдельную вместе с доходами и расходами по необращающимся ценным бумагам и производным финансовым инструментам (ПФИ).