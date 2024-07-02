Мосбиржа назвала нужные рынку ЦФА законодательные изменения

Мосбиржа назвала нужные рынку ЦФА законодательные измененияВ первую очередь необходимо «налоговое выравнивание» для эмитентов цифровых активов
Отечественному рынку цифровых финансовых активов (ЦФА) сейчас необходимы три законодательных изменения, рассказал «Ведомостям» директор по цифровым активам Московской биржи Сергей Харинов. В первую очередь, по его словам, эмитентам ЦФА нужно «налоговое выравнивание».
Участники рынка ЦФА давно предлагают учитывать финансовый результат эмитентов цифровых активов от операций с ними в общей налоговой базе (доходы за вычетом расходов) по налогу на прибыль, где ведется учет как результата от основной деятельности организации, так и операций с обращающимися инструментами классического рынка ценных бумаг, писали «Ведомости». По действующему законодательству только у профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеры, УК и т. д.) есть возможность учитывать результаты от операций с ЦФА в общей базе. У эмитентов цифровых активов такого права нет, у них результат от операций с ЦФА включается не в общую базу, а в отдельную вместе с доходами и расходами по необращающимся ценным бумагам и производным финансовым инструментам (ПФИ).
Также Мосбиржа считает нужным внедрить универсальную подпись оператора обмена, которая позволила бы пользователям (инвесторам. – «Ведомости») одним ключом подписывать транзакции во всех операторах по выпуску ЦФА. Но возможность подписания транзакции проприетарным ключом каждого оператора по выпуску (собственным уникальным ключом этой площадки. – «Ведомости») исключать при этом не следует, подчеркивает Харинов.