Граждане взяли ипотеки на 2,8 трлн рублей в первом полугодии

Граждане взяли ипотеки на 2,8 трлн рублей в первом полугодииВ июне банки выдали рекордный за текущий год объем жилищных кредитов
Банки выдали за первые шесть месяцев текущего года 670 300 ипотечных кредитов на 2,8 трлн руб. Это меньше показателей аналогичного периода прошлого года на 18% по количеству и почти на 9% по объему, следует из предварительных данных экспресс-мониторинга аналитической компании Frank RG.
Выдачи ипотеки в июне 2024 г. показывают рекордные показатели за прошедшие шесть месяцев года: банки выдали 176 600 кредитов на 777,2 млрд руб., что больше значений мая на 39% и 44% соответственно. В динамике год к году также отмечается значительный рост, но только по объему выданных ссуд – на 23% (в июне 2023 г. было 633,2 млрд руб.), в то время как количество увеличилось лишь на 6% (было 166 600 кредитов). При этом средний размер ипотечного кредита в первый месяц лета стал рекордным за все рассматриваемые периоды (с 2013 г.) и составил 4,4 млн руб., увеличившись с мая на 3,6%.
Ажиотаж на ипотечное кредитование может быть связан с окончанием 1 июля действия массовой льготной программы со ставкой 8%, считает старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова: клиенты активно заключали ипотечные договоры в июне, стараясь успеть в «последний вагон». На фоне повышенного спроса цены на недвижимость также показали рост, что демонстрирует рост размера среднего выданного кредита, отмечает она.
С 1 по 20 июня банки получили 120 010 заявок на льготную ипотеку под 8%, что на 32,6% больше, чем за аналогичный период в мае, когда было подано 90 512 заявок, писали «Ведомости». За этот период банки выдали 29 549 льготных кредитов на общую сумму около 126,8 млрд руб., а за тот же срок в мае выданных кредитов было меньше на 55% по количеству и на 57% по объему – 19 018 ссуд на 80,65 млрд руб.
Общий объем выданных кредитов по итогам первого полугодия достиг 7,6 трлн руб., что на 4% больше, чем за аналогичный период 2023 г. (7,3 трлн руб.). За июнь банки предоставили гражданам кредитов на 1,67 трлн руб. Этот показатель увеличился по отношению к маю на 202,1 млрд руб., или почти на 14%.
Помимо ипотеки единственным сегментом, показавшим рост объемов в первый месяц лета, стали POS-кредиты (на местах): граждане взяли 1,36 млн ссуд на общую сумму 39,7 млрд руб. Несмотря на то что по количеству июньские выдачи меньше майских на 4%, объем выдаваемых кредитов вырос за месяц на 5%. Относительно июня 2023 г. граждане взяли таких ссуд на 14% меньше по количеству (было 1,58 млн штук), но на 6% больше по объему (37,6 млрд руб.). При этом средний размер POS-кредита вырос на 9% относительно мая и составил на конец месяца 29 200 руб. Но выдачи таких ссуд по итогам первых шести месяцев 2024 г. увеличились почти на 2% по количеству (8,6 млн штук) и на 9% – по объему (233,7 млрд руб.).
Сегмент кредитов наличными сократился в июне на 5% по количеству и на 4% по объему до 3,28 млн ссуд на 637,8 млрд руб. соответственно. При этом средний чек увеличился всего на 1% и достиг 194 400 руб. Год к году банки выдали кредитов наличными на 5% больше по количеству (было 3,1 млн штук), но на 4% меньше по объему (663,9 млрд руб.). Аналогичная ситуация с полугодовой динамикой: относительно первых шести месяцев 2023 г. количество ссуд увеличилось почти на 13% (до 18,54 млн штук), а выданная гражданам сумма, наоборот, сократилась на 1,25% (до 3,38 трлн руб.).
Сегмент автокредитования после рекордных выдач в мае потерял 8% по количеству и 5% по объему и составил 150 500 ссуд на общую сумму 217,9 млрд руб. Но эти показатели значительно больше прошлогодних значений, когда граждане взяли 89 800 кредитов на машины (-68%) на 126,5 млрд руб. (-72%). При этом средний чек в июне вырос на 3% до почти 1,45 млн руб. Всего за первое полугодие граждане взяли в банках 838 800 автокредитов на общую сумму 1,18 млрд руб., что больше показателя аналогичного периода 2023 г. на 83% по количеству (было 458 200 штук) и на 95,4% по сумме (было 604,4 млрд руб.).