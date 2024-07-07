Граждане взяли ипотеки на 2,8 трлн рублей в первом полугодии

Выдачи ипотеки в июне 2024 г. показывают рекордные показатели за прошедшие шесть месяцев года: банки выдали 176 600 кредитов на 777,2 млрд руб., что больше значений мая на 39% и 44% соответственно. В динамике год к году также отмечается значительный рост, но только по объему выданных ссуд – на 23% (в июне 2023 г. было 633,2 млрд руб.), в то время как количество увеличилось лишь на 6% (было 166 600 кредитов). При этом средний размер ипотечного кредита в первый месяц лета стал рекордным за все рассматриваемые периоды (с 2013 г.) и составил 4,4 млн руб., увеличившись с мая на 3,6%.