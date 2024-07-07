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Граждане взяли ипотеки на 2,8 трлн рублей в первом полугодии

В июне банки выдали рекордный за текущий год объем жилищных кредитов
Наталья Заруцкая
Алексей Орлов / Ведомости

Банки выдали за первые шесть месяцев текущего года 670 300 ипотечных кредитов на 2,8 трлн руб. Это меньше показателей аналогичного периода прошлого года на 18% по количеству и почти на 9% по объему, следует из предварительных данных экспресс-мониторинга аналитической компании Frank RG.

Выдачи ипотеки в июне 2024 г. показывают рекордные показатели за прошедшие шесть месяцев года: банки выдали 176 600 кредитов на 777,2 млрд руб., что больше значений мая на 39% и 44% соответственно. В динамике год к году также отмечается значительный рост, но только по объему выданных ссуд – на 23% (в июне 2023 г. было 633,2 млрд руб.), в то время как количество увеличилось лишь на 6% (было 166 600 кредитов). При этом средний размер ипотечного кредита в первый месяц лета стал рекордным за все рассматриваемые периоды (с 2013 г.) и составил 4,4 млн руб., увеличившись с мая на 3,6%.

Ажиотаж на ипотечное кредитование может быть связан с окончанием 1 июля действия массовой льготной программы со ставкой 8%, считает старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова: клиенты активно заключали ипотечные договоры в июне, стараясь успеть в «последний вагон». На фоне повышенного спроса цены на недвижимость также показали рост, что демонстрирует рост размера среднего выданного кредита, отмечает она.

С 1 по 20 июня банки получили 120 010 заявок на льготную ипотеку под 8%, что на 32,6% больше, чем за аналогичный период в мае, когда было подано 90 512 заявок, писали «Ведомости». За этот период банки выдали 29 549 льготных кредитов на общую сумму около 126,8 млрд руб., а за тот же срок в мае выданных кредитов было меньше на 55% по количеству и на 57% по объему – 19 018 ссуд на 80,65 млрд руб.

Общий объем выданных кредитов по итогам первого полугодия достиг 7,6 трлн руб., что на 4% больше, чем за аналогичный период 2023 г. (7,3 трлн руб.). За июнь банки предоставили гражданам кредитов на 1,67 трлн руб. Этот показатель увеличился по отношению к маю на 202,1 млрд руб., или почти на 14%.

Помимо ипотеки единственным сегментом, показавшим рост объемов в первый месяц лета, стали POS-кредиты (на местах): граждане взяли 1,36 млн ссуд на общую сумму 39,7 млрд руб. Несмотря на то что по количеству июньские выдачи меньше майских на 4%, объем выдаваемых кредитов вырос за месяц на 5%. Относительно июня 2023 г. граждане взяли таких ссуд на 14% меньше по количеству (было 1,58 млн штук), но на 6% больше по объему (37,6 млрд руб.). При этом средний размер POS-кредита вырос на 9% относительно мая и составил на конец месяца 29 200 руб. Но выдачи таких ссуд по итогам первых шести месяцев 2024 г. увеличились почти на 2% по количеству (8,6 млн штук) и на 9% – по объему (233,7 млрд руб.).

Сегмент кредитов наличными сократился в июне на 5% по количеству и на 4% по объему до 3,28 млн ссуд на 637,8 млрд руб. соответственно. При этом средний чек увеличился всего на 1% и достиг 194 400 руб. Год к году банки выдали кредитов наличными на 5% больше по количеству (было 3,1 млн штук), но на 4% меньше по объему (663,9 млрд руб.). Аналогичная ситуация с полугодовой динамикой: относительно первых шести месяцев 2023 г. количество ссуд увеличилось почти на 13% (до 18,54 млн штук), а выданная гражданам сумма, наоборот, сократилась на 1,25% (до 3,38 трлн руб.).

Сегмент автокредитования после рекордных выдач в мае потерял 8% по количеству и 5% по объему и составил 150 500 ссуд на общую сумму 217,9 млрд руб. Но эти показатели значительно больше прошлогодних значений, когда граждане взяли 89 800 кредитов на машины (-68%) на 126,5 млрд руб. (-72%). При этом средний чек в июне вырос на 3% до почти 1,45 млн руб. Всего за первое полугодие граждане взяли в банках 838 800 автокредитов на общую сумму 1,18 млрд руб., что больше показателя аналогичного периода 2023 г. на 83% по количеству (было 458 200 штук) и на 95,4% по сумме (было 604,4 млрд руб.).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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