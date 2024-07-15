Правительство поддержит увеличение срока ремонта автомобиля по ОСАГО

Законодатели и регулятор стимулируют вовлечение страховщиков в урегулирование убытков в натуральной форме – то есть фактическим ремонтом автомобиля, а не денежной выплатой, объясняет президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. Это предполагает, что гражданин после ДТП получает полностью готовый, отремонтированный автомобиль. Натуральная форма возмещения – необходимый рабочий механизм, который хорошо и плодотворно работает по автокаско. Но проблема с натуральным возмещением по ОСАГО упиралась в ограниченный законом срок ремонта, что приводило к уменьшению доли натурального возмещения в ОСАГО. В 2021 г. показатель восстановления по таким полисам составил 8,8%, а в 2022 г. снизился до 5,3%, приводит он данные ВСС. При текущей ситуации на авторынке, когда один только поиск деталей и их доставка в СТО могут превышать эти самые 30 дней, при превышении этого срока страховщики вынуждены платить пени и неустойки, констатирует Уфимцев.