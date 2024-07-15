Правительство поддержит увеличение срока ремонта автомобиля по ОСАГО

Правительство поддержит увеличение срока ремонта автомобиля по ОСАГООн может вырасти с 30 до 45 дней
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на этой неделе рассмотрит и одобрит доработанный законопроект об увеличении срока восстановительного ремонта, сказал «Ведомостям» источник, близкий к разработке документа. Речь идет об инициативе сенатора Андрея Кутепова, который предлагает продлить срок ремонта в рамках ОСАГО с 30 до 45 дней, следует из заключения за подписью руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко, с которым ознакомились «Ведомости».
Представитель сенатора подтвердил, что правительство поддерживает законопроект: документ будет внесен в Госдуму после получения документа от правительства, предположительно в ближайшие две-три недели. Поправки, которые учитывают замечания кабмина, будут внесены в законопроект ко второму чтению, отметил представитель Кутепова.
Впервые предложение о продлении срока ремонта в рамках ОСАГО прозвучало в апреле прошлого года на площадке комитета Совета Федерации по экономической политике. По его итогам Кутепов подготовил проект закона о продлении с 30 до 45 дней срока ремонта автомобиля страховщиком в рамках ОСАГО.
Такая необходимость, говорится в пояснительной записке, связана с тем, что из-за проблем с поставками запчастей страховые компании не укладываются в положенный срок, а за их нарушение начисляются штрафные санкции. Если этот период затягивается не по вине клиента, страховщик обязан выплатить неустойку в размере 0,5% от величины ущерба за каждый лишний день, следует из закона об ОСАГО. Поскольку в текущей ситуации соблюдение 30-дневного срока зачастую невозможно, страховщики вынуждены расторгать договоры со станциями технического обслуживания, указывается в пояснительной записке.
Первая версия поправок не была внесена в нижнюю палату парламента, поскольку кабмин хотя и отреагировал на изменения положительно, в заключении содержалось два возражения, писал «Интерфакс»: срок ремонта может достигать предельно допустимой величины лишь при определенных условиях, а само увеличение этого срока будет временным. Также в заключении говорилось об отсутствии статистической информации и анализа данных, подтверждающих необходимость внесения предлагаемого изменения. В итоге законопроект был отправлен на доработку.
В новом заключении правительства основные замечания остались те же – дополнить законопроект нормой, которая ограничит срок действия таких изменений, а касаться проект должен только случаев, когда провести ремонт в течение 30 дней невозможно. Кабмин вновь указал на отсутствие статистики, подтверждающей необходимость таких изменений, а также поручил проработать механизмы документального подтверждения невозможности проведения ремонта в течение 30 рабочих дней. Также надо проработать инструменты противодействия злоупотреблению страховщиками новой нормой, призвало правительство.
Законодатели и регулятор стимулируют вовлечение страховщиков в урегулирование убытков в натуральной форме – то есть фактическим ремонтом автомобиля, а не денежной выплатой, объясняет президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. Это предполагает, что гражданин после ДТП получает полностью готовый, отремонтированный автомобиль. Натуральная форма возмещения – необходимый рабочий механизм, который хорошо и плодотворно работает по автокаско. Но проблема с натуральным возмещением по ОСАГО упиралась в ограниченный законом срок ремонта, что приводило к уменьшению доли натурального возмещения в ОСАГО. В 2021 г. показатель восстановления по таким полисам составил 8,8%, а в 2022 г. снизился до 5,3%, приводит он данные ВСС. При текущей ситуации на авторынке, когда один только поиск деталей и их доставка в СТО могут превышать эти самые 30 дней, при превышении этого срока страховщики вынуждены платить пени и неустойки, констатирует Уфимцев.
Увеличение срока ремонта – вынужденная и необходимая мера, констатирует директор департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов. Ее важность связана с объективными проблемами с поиском запчастей на значительное число автомобилей, производители которых либо свернули бизнес в России, либо и не приходили, а машины поставляются параллельным импортом, объясняет он. Дополнительные 15 дней учитывают изменения в сроке поставки, ограниченные запасы или отсутствие в России запчастей к авто многих производителей, время на поиск бывшей в употреблении запчасти приемлемого качества, перечисляет эксперт.
Сейчас страховщики часто предлагают получить выплату деньгами, чтобы уложиться в установленный срок, но зачастую это не лучшее решение для обеих сторон, замечает Цыганов: автовладелец должен будет сам искать сервис и, возможно, запчасти, а страховщик считает выплату завышенной, поскольку скорее всего приобретаться будет б/у запчасть, а не новая. Продление срока ремонта позволит страховщикам и потребителям достичь компромисса, резюмировал эксперт.