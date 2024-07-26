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Проблемы с трансграничными платежами простимулировали финансовые инновации

До конца года бизнесу предложат проводить расчеты токенизированным золотом
Яков Тимаков
Инфраструктура, так же как и нормативная база для расчетов токенизированным золотом, в России уже есть. Но вызовет ли это интерес у иностранцев – пока большой вопрос/ Павел Лисицын / РИА Новости

Проблемы с трансграничными платежами простимулировали финансовые инновации, рассказал «Ведомостям» высокопоставленный федеральный чиновник. Одна из наиболее перспективных – выпуск токенов на российское золото, наличие которого в хранилищах, например, мог бы гарантировать Банк России. Дискуссию по этому вопросу подтвердил источник из системообразующего банка, а также близкий к правительству источник. Последний собеседник уточнил, что на государственном уровне такой механизм пока не прорабатывается. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «Ведомостям», что инструмент тестируют участники рынка международных расчетов и до конца года он полноценно будет доступен участникам внешнеэкономической деятельности.

Инфраструктура, так же как и нормативная база для расчетов токенизированным золотом, в России уже есть, напомнил депутат. На вопрос о том, кто мог бы выступить оператором и проводить сделки, Аксаков не ответил, предложив не слишком афишировать чувствительную с точки зрения санкций тему. Выпуск такого рода инструментов предусмотрен в законах о цифровых финансовых активах (ЦФА; 2020 г.) и об использовании ЦФА, утилитарных прав и их гибридов в международных расчетах (2024 г.).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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