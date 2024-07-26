Проблемы с трансграничными платежами простимулировали финансовые инновации

Инфраструктура, так же как и нормативная база для расчетов токенизированным золотом, в России уже есть, напомнил депутат. На вопрос о том, кто мог бы выступить оператором и проводить сделки, Аксаков не ответил, предложив не слишком афишировать чувствительную с точки зрения санкций тему. Выпуск такого рода инструментов предусмотрен в законах о цифровых финансовых активах (ЦФА; 2020 г.) и об использовании ЦФА, утилитарных прав и их гибридов в международных расчетах (2024 г.).