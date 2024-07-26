Проблемы с трансграничными платежами простимулировали финансовые инновацииДо конца года бизнесу предложат проводить расчеты токенизированным золотом
Проблемы с трансграничными платежами простимулировали финансовые инновации, рассказал «Ведомостям» высокопоставленный федеральный чиновник. Одна из наиболее перспективных – выпуск токенов на российское золото, наличие которого в хранилищах, например, мог бы гарантировать Банк России. Дискуссию по этому вопросу подтвердил источник из системообразующего банка, а также близкий к правительству источник. Последний собеседник уточнил, что на государственном уровне такой механизм пока не прорабатывается. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «Ведомостям», что инструмент тестируют участники рынка международных расчетов и до конца года он полноценно будет доступен участникам внешнеэкономической деятельности.
Инфраструктура, так же как и нормативная база для расчетов токенизированным золотом, в России уже есть, напомнил депутат. На вопрос о том, кто мог бы выступить оператором и проводить сделки, Аксаков не ответил, предложив не слишком афишировать чувствительную с точки зрения санкций тему. Выпуск такого рода инструментов предусмотрен в законах о цифровых финансовых активах (ЦФА; 2020 г.) и об использовании ЦФА, утилитарных прав и их гибридов в международных расчетах (2024 г.).