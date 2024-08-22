Бывший глава НРД и НКЦ Эдди Астанин пытается оспорить санкции в суде США

Бывший глава НРД и НКЦ Эдди Астанин пытается оспорить санкции в суде СШАПроработав в группе Мосбиржи почти 30 лет, Астанин покинул все занимаемые посты до введения ограничений
Бывший глава НРД и НКЦ (входят в группу Мосбиржи) Эдди Астанин пытается оспорить подпадание под блокирующие американские санкции в окружном суде США по округу Колумбия. В марте он подал иск к минфину США, его Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) и их главам – Джанет Йеллен и Брэдли Смиту. «Ведомости» ознакомились с иском, первым внимание на него обратил Telegram-канал The Sanctions Law.
В сентябре 2022 г. OFAC включило Астанина в список лиц под блокирующими санкциями (SDN-лист) за «работу в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации». В релизе регулятор назвал Астанина главой НКЦ, хотя эту позицию на тот момент он уже покинул и фактически не занимал никакой должности в российском финансовом секторе, пишут адвокаты в иске.