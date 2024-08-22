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Бывший глава НРД и НКЦ Эдди Астанин пытается оспорить санкции в суде США

Проработав в группе Мосбиржи почти 30 лет, Астанин покинул все занимаемые посты до введения ограничений
Артем Кульша
Эдди Астанин почти 30 лет работал в разных компаниях группы Мосбиржи, но покинул все должности еще до введения санкций/ Сергей Портер / Ведомости

Бывший глава НРД и НКЦ (входят в группу Мосбиржи) Эдди Астанин пытается оспорить подпадание под блокирующие американские санкции в окружном суде США по округу Колумбия. В марте он подал иск к минфину США, его Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) и их главам – Джанет Йеллен и Брэдли Смиту. «Ведомости» ознакомились с иском, первым внимание на него обратил Telegram-канал The Sanctions Law.

В сентябре 2022 г. OFAC включило Астанина в список лиц под блокирующими санкциями (SDN-лист) за «работу в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации». В релизе регулятор назвал Астанина главой НКЦ, хотя эту позицию на тот момент он уже покинул и фактически не занимал никакой должности в российском финансовом секторе, пишут адвокаты в иске.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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