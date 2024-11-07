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Рубль продолжит ослабевать до конца года

Факторы давления на национальную валюту пока что весомее плюсов в виде высокой ключевой ставки
Екатерина Литова
Софья Ермакова
Максим Стулов / Ведомости

В последние месяцы российская валюта планомерно ослабевает по отношению к трем мировым – доллару, евро и юаню. Юань неуклонно дорожает с 27 августа – к вечеру 6 ноября он прибавил 16,5%, подорожав до 13,6 руб./юань, следует из данных торгов на Мосбирже. Доллар стабильно растет с 17 сентября – с тех пор он подрос на 8% до 98,2 руб./$, следует из данных ЦБ на основе внебиржевого рынка. Евро дорожает с 5 сентября и уже набрал 8%, достигнув отметки 105,7 руб./евро. С начала ноября китайская валюта выросла на 2,7%, американская – на 1,2%, европейская – на 0,5%.

Банк России в опубликованном 6 ноября резюме обсуждения ключевой ставки назвал среди причин ослабления рубля рост спроса на импорт при стабильной динамике экспорта. Кроме того, говорится в документе, на курс рубля могла повлиять балансировка валютных позиций компаниями и банками в этот период. Совет директоров ЦБ в ходе обсуждения отметил, что курс рубля складывался вблизи уровней октября 2023 г. и марта – апреля 2024 г. «То есть такие уровни курса уже могли быть учтены компаниями в бизнес-планах на текущий год, и значимого проинфляционного эффекта от ослабления рубля может не быть», – отмечается в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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