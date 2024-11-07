Рубль продолжит ослабевать до конца года

В последние месяцы российская валюта планомерно ослабевает по отношению к трем мировым – доллару, евро и юаню. Юань неуклонно дорожает с 27 августа – к вечеру 6 ноября он прибавил 16,5%, подорожав до 13,6 руб./юань, следует из данных торгов на Мосбирже. Доллар стабильно растет с 17 сентября – с тех пор он подрос на 8% до 98,2 руб./$, следует из данных ЦБ на основе внебиржевого рынка. Евро дорожает с 5 сентября и уже набрал 8%, достигнув отметки 105,7 руб./евро. С начала ноября китайская валюта выросла на 2,7%, американская – на 1,2%, европейская – на 0,5%.