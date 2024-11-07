Рубль продолжит ослабевать до конца года

Рубль продолжит ослабевать до конца годаФакторы давления на национальную валюту пока что весомее плюсов в виде высокой ключевой ставки
В последние месяцы российская валюта планомерно ослабевает по отношению к трем мировым – доллару, евро и юаню. Юань неуклонно дорожает с 27 августа – к вечеру 6 ноября он прибавил 16,5%, подорожав до 13,6 руб./юань, следует из данных торгов на Мосбирже. Доллар стабильно растет с 17 сентября – с тех пор он подрос на 8% до 98,2 руб./$, следует из данных ЦБ на основе внебиржевого рынка. Евро дорожает с 5 сентября и уже набрал 8%, достигнув отметки 105,7 руб./евро. С начала ноября китайская валюта выросла на 2,7%, американская – на 1,2%, европейская – на 0,5%.
Банк России в опубликованном 6 ноября резюме обсуждения ключевой ставки назвал среди причин ослабления рубля рост спроса на импорт при стабильной динамике экспорта. Кроме того, говорится в документе, на курс рубля могла повлиять балансировка валютных позиций компаниями и банками в этот период. Совет директоров ЦБ в ходе обсуждения отметил, что курс рубля складывался вблизи уровней октября 2023 г. и марта – апреля 2024 г. «То есть такие уровни курса уже могли быть учтены компаниями в бизнес-планах на текущий год, и значимого проинфляционного эффекта от ослабления рубля может не быть», – отмечается в документе.