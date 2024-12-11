НСПК задумалась о создании резервной платежной инфраструктуры

НСПК задумалась о создании резервной платежной инфраструктурыЭто необходимо с точки зрения безопасности и надежности системы платежей
Национальная система платежных карт (НСПК) обдумывает создание «на большом расстоянии от Москвы» резервного офиса, который полностью продублирует инфраструктуру платежной системы, начиная от ЦОДов и железа и заканчивая людьми, бэк-офисом, IT-специалистами и проч. Об этом рассказал заместитель генерального директора НСПК Сергей Путятинский на конференции «Ведомостей» по финтеху. Это необходимо с точки зрения безопасности и надежности, чтобы платежная система страны могла функционировать в случае каких-либо катастроф, пояснил он.
Пока нет конкретного решения по данному вопросу, бюджет не рассчитан, ничего не согласовано – история прорабатывается, уточнил Путятинский в разговоре с «Ведомостями». Но такой шаг вписывается в общую логику развития всего финрынка, добавил он: если платежная система перестанет функционировать, то это событие странового масштаба, поэтому толерантность к рискам тут совершенно иная.