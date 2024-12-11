НСПК задумалась о создании резервной платежной инфраструктуры

Пока нет конкретного решения по данному вопросу, бюджет не рассчитан, ничего не согласовано – история прорабатывается, уточнил Путятинский в разговоре с «Ведомостями». Но такой шаг вписывается в общую логику развития всего финрынка, добавил он: если платежная система перестанет функционировать, то это событие странового масштаба, поэтому толерантность к рискам тут совершенно иная.