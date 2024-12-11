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НСПК задумалась о создании резервной платежной инфраструктуры

Это необходимо с точки зрения безопасности и надежности системы платежей
Наталья Заруцкая
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Национальная система платежных карт (НСПК) обдумывает создание «на большом расстоянии от Москвы» резервного офиса, который полностью продублирует инфраструктуру платежной системы, начиная от ЦОДов и железа и заканчивая людьми, бэк-офисом, IT-специалистами и проч. Об этом рассказал заместитель генерального директора НСПК Сергей Путятинский на конференции «Ведомостей» по финтеху. Это необходимо с точки зрения безопасности и надежности, чтобы платежная система страны могла функционировать в случае каких-либо катастроф, пояснил он.

Пока нет конкретного решения по данному вопросу, бюджет не рассчитан, ничего не согласовано – история прорабатывается, уточнил Путятинский в разговоре с «Ведомостями». Но такой шаг вписывается в общую логику развития всего финрынка, добавил он: если платежная система перестанет функционировать, то это событие странового масштаба, поэтому толерантность к рискам тут совершенно иная.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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