ВТБ в 1,6 раза снижает комиссию для бизнеса за переводы в Китай

ВТБ в 1,6 раза снижает комиссию для бизнеса за переводы в КитайСтавка снизится до 2,45% с 4% от суммы платежа
ВТБ в 1,6 раза снизит комиссию за переводы в Китай для клиентов среднего и малого бизнеса – до 2,45% с 4% от суммы перевода, говорится на сайте банка. Новые тарифы вступят в силу с 16 декабря. Ставки применяются к переводам в китайских юанях и трансграничным переводам в рублях «через приоритетный маршрут с использованием инфраструктуры банка», сказано на сайте. У ВТБ есть филиал в Китае – «ВТБ Шанхай».
«Ведомости» направили запрос в ВТБ.
В тариф на перевод не входит выполнение ВТБ функций агента валютного контроля: эта услуга оплачивается отдельно, ее стоимость варьируется в диапазоне 0,1-0,25%, но не менее $10 и не более $3000, плюс НДС. Конвертация рублей в юани происходит по курсу ВТБ без взимания вознаграждения. Обычно курс юаня в ВТБ выше биржевого на 1%, сказали «Ведомостям» двое собеседников из числа импортеров. 11 декабря китайская валюта на Мосбирже торгуется в диапазоне 13,66-13,94 руб.
Основным драйвером снижения стоимости переводов через ВТБ является появление специализирующихся на трансграничных расчетах компаний с участием госструктур, говорит собеседник в крупной юрфирме. В пример он привел компанию А7, о создании которой Промсвязьбанк объявил в октябре. Такие структуры, рассуждает источник, опираются на более сложные схемы расчетов, связанные с вовлечением большего числа посредников и субагентов, а стоимость их услуг в разы ниже.
Одновременно с этим текущие возможности для международных расчетов сузились с ноябрьским расширением США санкций против финансового сектора России, заметил он, в результате теперь расчеты через границу сфокусированы на очень небольшом количестве отечественных и китайских банков. 21 ноября в американский список блокирующих санкций попали более 50 российских банков с международными связями, в том числе Газпромбанк, «Еврофинанс Моснарбанк», банк Дом.РФ, «БКС банк», Вэйбанк, Витабанк, Межгосударственный банк, Углеметбанк, «Крона банк», «Финстар банк» и др.
Собеседник из числа платежных агентов также связывает решение ВТБ снизить комиссию с ростом конкуренции на рынке международных платежей. По его словам, сейчас посредники в среднем берут за проведение платежа за границу 2-2,5%, но бывает и больше, и меньше – все зависит от деталей и участников сделки.
Под давлением санкций усложняются традиционные маршруты движения капитала и активизируются посредники, констатирует управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. Поэтому для ВТБ снижение комиссии за переводы в Китай является не просто тактическим шагом для удержания клиентов, но и важной частью долгосрочной стратегии по расширению своей рыночной доли в сегменте среднего и малого бизнеса, считает он.
Китайский филиал ВТБ берет за платежи в иностранных валютах и юаневые трансграничные платежи в пользу своих клиентов комиссию 0,1% от суммы перевода, но не менее $10 и не более $125, говорится на его сайте. Платежи в инвалютах и юаневые трансграничные платежи в пользу клиентов других банков через «ВТБ Шанхай» обойдутся в 0,2% от суммы перевода, но не менее $25 и не более $615, а переводы «с гарантией получения полной суммы» – в $20 за каждую транзакцию. Платежи в юанях в материковом Китае стоят от 5 до 20 юаней за перевод до 1 млн юаней и 0,002% от суммы при переводе более 1 млн юаней.