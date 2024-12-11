ВТБ в 1,6 раза снижает комиссию для бизнеса за переводы в Китай

Китайский филиал ВТБ берет за платежи в иностранных валютах и юаневые трансграничные платежи в пользу своих клиентов комиссию 0,1% от суммы перевода, но не менее $10 и не более $125, говорится на его сайте. Платежи в инвалютах и юаневые трансграничные платежи в пользу клиентов других банков через «ВТБ Шанхай» обойдутся в 0,2% от суммы перевода, но не менее $25 и не более $615, а переводы «с гарантией получения полной суммы» – в $20 за каждую транзакцию. Платежи в юанях в материковом Китае стоят от 5 до 20 юаней за перевод до 1 млн юаней и 0,002% от суммы при переводе более 1 млн юаней.