Бум IPO подстегнул компании страховать ответственность топ-менеджеров

Бум IPO подстегнул компании страховать ответственность топ-менеджеровРост количества программ D&O в 2024 году составил 10–15%, но это все еще нишевой рынок
Российские директора и топ-менеджеры начали более активно страховать свою ответственность, приобретая так называемые полисы D&O (с англ. Directors & Officers Liability), рассказал «Ведомостям» первый заместитель генерального директора страхового брокера Remind Владимир Крючков. В 2024 г. рост рынка составил 10–15%, количество полисов превысило 1000 шт., а суммарные сборы страховых премий достигли порядка 5 млрд руб., подсчитали в Remind.
Участники этого сегмента – «Альфастрахование», «Ингосстрах», «Абсолют страхование» – также оценивают рынок на уровне 5–6 млрд руб., поделились с «Ведомостями» их представители. Банк России не ведет отдельной статистики по сборам D&O.
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