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Бум IPO подстегнул компании страховать ответственность топ-менеджеров

Рост количества программ D&O в 2024 году составил 10–15%, но это все еще нишевой рынок
Мария Викулова
Расширения страховой программы позволяют покрывать требования и претензии к директорам за их действия, совершенные в период работы на российском рынке
Расширения страховой программы позволяют покрывать требования и претензии к директорам за их действия, совершенные в период работы на российском рынке / Андрей Гордеев / Ведомости

Российские директора и топ-менеджеры начали более активно страховать свою ответственность, приобретая так называемые полисы D&O (с англ. Directors & Officers Liability), рассказал «Ведомостям» первый заместитель генерального директора страхового брокера Remind Владимир Крючков. В 2024 г. рост рынка составил 10–15%, количество полисов превысило 1000 шт., а суммарные сборы страховых премий достигли порядка 5 млрд руб., подсчитали в Remind.

Участники этого сегмента – «Альфастрахование», «Ингосстрах», «Абсолют страхование» – также оценивают рынок на уровне 5–6 млрд руб., поделились с «Ведомостями» их представители. Банк России не ведет отдельной статистики по сборам D&O.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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