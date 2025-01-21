Бум IPO подстегнул компании страховать ответственность топ-менеджеров

Российские директора и топ-менеджеры начали более активно страховать свою ответственность, приобретая так называемые полисы D&O (с англ. Directors & Officers Liability), рассказал «Ведомостям» первый заместитель генерального директора страхового брокера Remind Владимир Крючков. В 2024 г. рост рынка составил 10–15%, количество полисов превысило 1000 шт., а суммарные сборы страховых премий достигли порядка 5 млрд руб., подсчитали в Remind.