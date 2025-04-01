В России возобновили льготное кредитование малых технологических компаний

В России возобновили льготное кредитование малых технологических компанийОни смогут получить кредит под 14% при ключевой ставке в 21% годовых
С 1 апреля возобновила работу программа льготного кредитования малых технологических компаний (МТК) – «МСП банк» начал прием заявок, рассказал «Ведомостям» его представитель.
Перезапущенная программа называется «Высокотех» (ранее «Взлет – от стартапа до IPO»). Компания из реестра МТК может получить кредит на сумму до 1 млрд руб. на срок до 36 месяцев по ставке «ключ минус 7%» при значении ключевой более 10% годовых. С учетом текущего уровня «ключа» льготная ставка составит 14% годовых. Если ключевая ставка опустится до 10% и ниже, кредиты будут предоставлены под фиксированные 3%, говорит представитель «МСП банка».
Льготный кредит могут получить только МТК из реестра, с выручкой от 100 млн до 4 млрд руб. и темпом роста выручки (CAGR) 10% за два года.
Всего в рамках программы в 2025 г. «МСП банк» предоставит 7 млрд руб. кредитных средств. Также предусмотрено порядка 3,5 млрд руб. субсидий на покрытие действующего кредитования компаний, знает собеседник, знакомый с реализацией программы.
Программа льготного кредитования высокотехнологичных компаний запущена в апреле 2022 г. под названием «Взлет – от стартапа до IPO» и ставкой 3%. Курирует программу Минэкономразвития совместно с корпорацией МСП (владеет «МСП банком»). За все время кредитные средства на сумму 48,2 млрд руб. получили 286 компаний.
На МТК программу распространили с 1 февраля 2024 г. – компании с таким статусом раньше могли претендовать на большую сумму, чем предприятия вне реестра. А уже с 1 августа того же года заемщиками по программе могли стать только МТК.
При формировании архитектуры программы удалось достичь размера ставки фактически на треть ниже ныне действующей с возможностью ее синхронного снижения при снижении «ключа», говорит говорит генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич (его слова передал представитель): в перспективу заложена возможность возвращения к ставке 3%.
Статус МТК закреплен законом о развитии технологических компаний (№ 478-ФЗ). Чтобы попасть в реестр, компания должна работать в определенных правительством сферах (производство, сельское хозяйство, деятельность в области информации и связи, туризм, образование и здравоохранение) и иметь выручку не более 4 млрд руб.
Затем компания должна пройти независимую экспертизу в доверенных центрах («Центр поддержки инжиниринга и инноваций», «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», «Сколково») – там проверяют соответствие объема выручки, основного вида экономической деятельности, оценивают уровень научно-технического потенциала, а также возможности компании по созданию инновационных технологий.
В зависимости от объема выручки за предшествующий календарный год МТК делят на стартапы с минимальным показателем выручки (не более 1 млн руб.), стартапы (от 1 до 300 млн руб.), ранние компании (от 300 млн до 2 млрд руб.) и зрелые (от 2 млрд до 4 млрд руб.).
В ноябре 2024 г. количество МТК в реестре превысило 4000, а к 2030 г. ожидается рост до 11 000, говорил тогда министр экономического развития Максим Решетников.
Льготная программа кредитования позволит бизнесу реализовать проекты по масштабированию производств, наращиванию объемов выпускаемой продукции, а также сформировать научно-технический задел для дальнейшего развития отечественной промышленности, отметил первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников, его слова приводит представитель корпорации МСП.