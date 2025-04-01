В России возобновили льготное кредитование малых технологических компаний

Перезапущенная программа называется «Высокотех» (ранее «Взлет – от стартапа до IPO»). Компания из реестра МТК может получить кредит на сумму до 1 млрд руб. на срок до 36 месяцев по ставке «ключ минус 7%» при значении ключевой более 10% годовых. С учетом текущего уровня «ключа» льготная ставка составит 14% годовых. Если ключевая ставка опустится до 10% и ниже, кредиты будут предоставлены под фиксированные 3%, говорит представитель «МСП банка».