Значительный приток новых клиентов в МФО произошел за счет маркетплейсов

Значительный приток новых клиентов в МФО произошел за счет маркетплейсовСреди других источников привлечения – онлайн-выдачи коротких займов и кредитование нерезидентов
Маркетплейсы с микрофинансовыми организациями (МФО) внутри группы в 2024 г. стали одним из основных источников привлечения новых заемщиков, рассказал директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков на MFO Russia Forum. В прошлом году число людей, оформивших микрозайм для покупки товаров на маркетплейсах, достигло 1,8 млн человек.
Полная стоимость кредита (ПСК; отражает финальный процент по кредиту и включает все затраты заемщика на обслуживание, в том числе комиссии и расходы на страховку) по таким ссудам находится в диапазоне 27-60% годовых.
«Но если честно, не будем называть компанию, это вообще один маркетплейс, который привлек такое количество граждан на наш рынок», – отметил Кочетков во время выступления. Среди крупных российских маркетплейсов собственное МФО есть у Ozon и Wildberries, но последний предлагает займы только продавцам для развития их бизнеса.
Всего по итогам 2024 г. общее количество новых уникальных заемщиков МФО увеличилось на 24% и достигло 14,8 млн человек, так как в сектор пришло рекордное число новых клиентов – 6,4 млн человек, следует из презентации регулятора. Это уникальные граждане, людей «очень-очень много», сказал Кочетков, добавив, что оценки пока предварительные и еще будут уточняться.
ЦБ относится с особым вниманием к наращиванию маркетплейсами клиентской базы за счет выдачи микрозаймов, но пока ни указанные процентные ставки, ни цели, на которые граждане берут эти займы, у регулятора особого волнения не вызывают, отметил Кочетков. Уровень просроченной задолженности по их портфелям низкий, поэтому пока ЦБ продолжит наблюдать за ситуаций, сказал он, не уточнив конкретных цифр.
Помимо маркетплейсов другим крупным источником привлечения новых заемщиков в прошлом году стали компании, которые выдают «займы до зарплаты» (PDL – до 30 000 руб. до 30 дней) и работают в онлайне, следует из презентации ЦБ: благодаря им на рынок пришло 2 млн человек. «Это те люди, которые берут займы по максимально возможной на нашем рынке процентной ставке», – отметил Кочетков. В презентации указано, что ПСК по таким ссудам может составлять больше 280%.
Также значительную долю новых клиентов – 1,3 млн человек – привлекли МФО за счет выдач POS-кредитов (на местах). Как уточнил Кочетков, данный вид займов сильно вырос как за счет традиционных МФО, так и за счет банковских. ПСК по POS-займам находится в диапазоне 27-37%.
Еще 700 000 человек стали новыми клиентами исключительно банковских МФО, добавил он. В этом сегменте, по словам Кочеткова, «нехарактерные для нашего рынка займы – они более длинные и под меньшие процентные ставки». Из презентации следует, что речь идет о среднесрочных займах (Installment-займы), которые выдаются на срок от 6 месяцев, и ПСК по ним находится в диапазоне 39-103%.
Отдельно Кочетков выделил сегмент дорогих займов нерезидентам (ПСК выше 280%) – клиентская база выдающих такие ссуды компаний за прошлый год выросла на 500 000 новых заемщиков. «Резкий рост произошел за счет того, что опять-таки одна компания выдает большое количество дорогих займов людям, которые приехали трудиться на территорию нашей страны», – сказал Кочетков. Эта тема не так давно привлекла внимание регулятора, поэтому ее еще предстоит изучить, указал он: еще не до конца ясно, почему довольно большой рост происходит в этом направлении.
МФО выдали в прошлом году займов на 1,5 трлн руб., что в 1,5 раза превышает результат 2023 г., сообщал ранее Банк России. Наибольший вклад в рост объема выдач внесли банковские МФО, к которым регулятор относит 22 компании на рынке, – на них совокупно пришлось 798 млрд руб. выдач, или 52% от общего объема.
«Ведомости» направили запрос в Ozon и Wildberries.