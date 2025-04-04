Значительный приток новых клиентов в МФО произошел за счет маркетплейсов

Отдельно Кочетков выделил сегмент дорогих займов нерезидентам (ПСК выше 280%) – клиентская база выдающих такие ссуды компаний за прошлый год выросла на 500 000 новых заемщиков. «Резкий рост произошел за счет того, что опять-таки одна компания выдает большое количество дорогих займов людям, которые приехали трудиться на территорию нашей страны», – сказал Кочетков. Эта тема не так давно привлекла внимание регулятора, поэтому ее еще предстоит изучить, указал он: еще не до конца ясно, почему довольно большой рост происходит в этом направлении.