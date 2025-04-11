У граждан снижаются запрашиваемые суммы кредитов наличными

Граждане из-за высоких ставок и жестких риск-политик банков снижают свои аппетиты на суммы кредитов наличными, которые хотят взять. Средний размер запрашиваемой ссуды на «Банки.ру» в I квартале 2025 г. был 330 100 руб., он снизился на 35% по сравнению с тем же периодом 2024 г., когда граждане просили 504 200 руб., рассказала «Ведомостям» аналитик финансового маркетплейса Эряния Бочкина. С начала года показатель упал на 7%.