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У граждан снижаются запрашиваемые суммы кредитов наличными

Из-за высоких ставок они более рационально подходят к определению размера ссуды, избегая запросов «про запас»
Мария Викулова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Граждане из-за высоких ставок и жестких риск-политик банков снижают свои аппетиты на суммы кредитов наличными, которые хотят взять. Средний размер запрашиваемой ссуды на «Банки.ру» в I квартале 2025 г. был 330 100 руб., он снизился на 35% по сравнению с тем же периодом 2024 г., когда граждане просили 504 200 руб., рассказала «Ведомостям» аналитик финансового маркетплейса Эряния Бочкина. С начала года показатель упал на 7%.

Снижение от 1,4 до 20% фиксируют на финансовых маркетплейсах «Финуслуги» и «Сравни», а также в банке Дом.РФ, говорят их представители.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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