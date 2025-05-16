«Русхимальянс» одержал победу над немецкими банками в войне антиисковых запретов

«Русхимальянс» одержал победу над немецкими банками в войне антиисковых запретовСП «Газпрома» добилось отмены запрета судиться с ними в России, но война пока не окончена
Высокий суд Англии и Уэльса отозвал запрет «Русхимальянсу» судиться с немецкими банками Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg и Commerzbank по их просьбе, следует из материалов дел, с которыми ознакомились «Ведомости». Спор между ними связан со срывом после начала СВО строительства газоперерабатывающего завода в районе пос. Усть-Луга в Ленинградской области.
«Русхимальянс» – совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи». В 2021 г. компания заключила контракт с консорциумом Linde и ООО «Ренейссанс хэви индастрис» (сейчас – «Ренконс хэви индастрис») на строительство газоперерабатывающего завода под Усть-Лугой. Цена контракта составляла 5,9 млрд евро. Linde в том же году приступила к работам, но в 2022 г. уведомила заказчика об их приостановке в связи с санкциями ЕС. После этого «Русхимальянс» расторг контракт с подрядчиком, а впоследствии обратился с исками к Linde о взыскании убытков и неотработанных авансов.