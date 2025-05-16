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«Русхимальянс» одержал победу над немецкими банками в войне антиисковых запретов

СП «Газпрома» добилось отмены запрета судиться с ними в России, но война пока не окончена
Артем Кульша
Цена сорванного санкциями контракта «Русхимальянса» с Linde составляла 5,9 млрд евро
Цена сорванного санкциями контракта «Русхимальянса» с Linde составляла 5,9 млрд евро / MATTHIAS BALK / dpa Picture-Alliance via AFP

Высокий суд Англии и Уэльса отозвал запрет «Русхимальянсу» судиться с немецкими банками Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg и Commerzbank по их просьбе, следует из материалов дел, с которыми ознакомились «Ведомости». Спор между ними связан со срывом после начала СВО строительства газоперерабатывающего завода в районе пос. Усть-Луга в Ленинградской области.

«Русхимальянс» – совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи». В 2021 г. компания заключила контракт с консорциумом Linde и ООО «Ренейссанс хэви индастрис» (сейчас – «Ренконс хэви индастрис») на строительство газоперерабатывающего завода под Усть-Лугой. Цена контракта составляла 5,9 млрд евро. Linde в том же году приступила к работам, но в 2022 г. уведомила заказчика об их приостановке в связи с санкциями ЕС. После этого «Русхимальянс» расторг контракт с подрядчиком, а впоследствии обратился с исками к Linde о взыскании убытков и неотработанных авансов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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