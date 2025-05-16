«Русхимальянс» одержал победу над немецкими банками в войне антиисковых запретов

«Русхимальянс» – совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи». В 2021 г. компания заключила контракт с консорциумом Linde и ООО «Ренейссанс хэви индастрис» (сейчас – «Ренконс хэви индастрис») на строительство газоперерабатывающего завода под Усть-Лугой. Цена контракта составляла 5,9 млрд евро. Linde в том же году приступила к работам, но в 2022 г. уведомила заказчика об их приостановке в связи с санкциями ЕС. После этого «Русхимальянс» расторг контракт с подрядчиком, а впоследствии обратился с исками к Linde о взыскании убытков и неотработанных авансов.