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Платежный агент Илана Шора выйдет на зарубежные рынки

Традиционная система международных расчетов разрушилась из-за геополитической турбулентности
Артем Кульша
Александр Кряжев / РИА Новости
Александр Кряжев / РИА Новости

Крупный российский платежный агент А7 в ближайшие месяцы выйдет на три зарубежных рынка, сообщил на ПМЭФе генеральный директор компании, молдавский бизнесмен Илан Шор. «К нам обращаются страны, которые заинтересованы в распространении нашего механизма у себя, потому что у них есть проблемы достаточно большие с платежами», – рассказал он. О каких государствах идет речь, Шор не уточнил.

В октябре прошлого года ПСБ объявил о запуске «уникального» механизма трансграничных расчетов. Платежи осуществляются с использованием инструментов финансового рынка на базе специально созданной компании А7, сообщали в банке. По данным СПАРК, у ПСБ в А7 49%, а другие владельцы не указаны. А7 полностью принадлежит компания «А7-агент», гендиректором которой является Шор.

A7 предложила рынку «немножко новый» и «достаточно неуязвимый» продукт – по сути расчеты ценными бумагами, рассказал Шор на ПМЭФе, но не уточнил, о каких бумагах идет речь. «Мы в любой точке мира нашу ценную бумагу выкупаем в той валюте, в которой удобно клиенту. Наша задача сделать так, чтобы один [клиент] отдал в том, в чем хочет, а другой получил в том, в чем нужно. И любым путем мы это сделаем», – заверил бизнесмен.

Традиционная банковская система для трансграничных переводов показала свою неустойчивость к геополитической турбулентности и «просто разрушилась», посетовал Шор. Это показало бизнесу, что нельзя опираться на единственный механизм расчетов – нужен дифференцированный подход, уверен он. Банковский комплаенс стал настолько зарегулирован, что его не может пройти, по оценке Шора, 40% международной торговли. А расчеты в криптовалютах – это очень уязвимый механизм, потому что «контролируется дядей Джо извне», заметил он.

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Петербургский международный экономический форум привлекает внимание не только масштабной деловой программой, но и традиционно ярким креативом. Так, например, на ПМЭФ-2025 представили игрушки лабубу с лицами представителей российской власти. Среди них – председатель правительства Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и другие. / Полина Богомолова / ТАСС

Миру нужна дедолларизация с переходом на расчеты в национальных валютах, но это очень сложно реализовать, считает Шор и поэтому предлагает использовать ценные бумаги, привязанные к доллару или иным «неполитизированным» расчетным инструментам, например, драгоценным металлам.

А7 сопровождает платежи в любые страны мира с комиссией 0,3%, говорится на сайте агента. Основными валютами расчетов являются юани, доллары США, евро, дирхамы ОАЭ, но «с дополнительной проработкой» возможны и любые другие, сказано там же. А7 обещает провести платеж день в день и заверяет, что безопасность расчетов обеспечивается его собственной обширной международной инфраструктурой и большим объемом ликвидности в разных валютах.

Криптовалюты могут быть лишь «одной из голов многоголового змея» – внешнеторговых расчетов, заявил «Ведомостям» первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в кулуарах форума «Россия зовет!». Но криптобиржи, по его словам, могут контролироваться спецслужбами недружественных стран, и это одно из препятствий для действительно широкого использования крипты в расчетах с зарубежными контрагентами. Поэтому крупные отечественные компании могут осуществлять лишь небольшую часть своей внешнеэкономической деятельности в криптовалютах, считает он.

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