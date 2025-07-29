Средняя ставка по вкладам на три месяца упала ниже 17%На таких низких значения она не была с сентября 2024 года
Банки продолжают активно снижать ставки по всей линейке депозитных продуктов после снижения ключевой до 18 с 20%. В частности, средняя ставка по вкладам на три месяца упала до минимума с сентября 2024 г. – с заседания 25 июля она потеряла 0,34 п. п. и достигла 16,94% годовых. С начала июля доходность по трехмесячным депозитам сократилась на 1,71 п. п., следует из данных индекса доходности вкладов маркетплейса «Финуслуги».
За неполный июль средняя ставка по полугодовому вкладу снизилась на 1,89 п. п. (с 25 июля – на 0,36 п. п.) и достигла 16,07%. Доходность по годовым депозитам за это время снизилась на 1,9 п. п., из которых 0,4 п. п. с 25 июля, и достигла 15,17%.
Индекс «Финуслуг» рассчитывается по депозитам в топ-20 банков по объему средств населения. В расчете используются вклады на 100 000 руб. без специальных условий на 3, 6 и 12 месяцев.
Максимальные ставки по рублевым вкладам в десяти кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов граждан, по итогам второй декады июля снизились до 17,223%, потеряв с начала месяца 1,098 п. п., сообщил Банк России 28 июля.
Совкомбанк с 25 июля снизил ставки по всей линейке вкладов на 1–2 п. п. Сейчас максимальную ставку 18% банк предлагает по спецвкладу «Щедрое лето» на срок 3 года, если в течение 14 дней после открытия оформить карту «Халва» и подключить подписку «Халва.Десятка» (дает дополнительные 4 п. п.), а также в течение срока вклада ежемесячно совершать не менее пяти покупок по карте банка на сумму от 10 000 руб.
Альфа-банк также снизил ставки по всей линейке депозитов на 1–1,5 п. п. с 26 июля. Максимальную доходность 16% можно получить по вкладу на 3 месяца, если положить «новые деньги» и подключить капитализацию процентов. Также банк предлагает приветственную ставку 18% на 2 месяца по накопительным счетам, открытым с 5 июля. Условия действуют, если до этого у клиента не было накопительного счета в Альфа-банке или на его счету был нулевой остаток последние 180 дней. После двух месяцев ставка будет зависеть от размера трат по карте банка – 15–17%.
Московский кредитный банк 26 июля обновил ставки по всей линейке депозитов, сократив их на 1–2 п. п. По самому выгодному вкладу ставка 17% на сроки 95, 185 и 370 дней, если тратить на покупки от 10 000 руб. в месяц с карты банка или иметь подписку «Просто».
С 28 июля в Газпромбанке снизились ставки по накопительным счетам на 1–1,5 п. п. Максимальную доходность 19% можно получить за счет приветственной ставки первые 2 месяца при соблюдении ряда условий: необходимо держать остаток на картах банка от 100 0000 руб., а также быть абонентом «ГПБ Мобайл». После двух месяцев ставка снизится до 18,5%. Без дополнительных условий базовая ставка по данному накопительному счету составляет 10%. По вкладам максимальную доходность 17,3% Газпромбанк предлагает при открытии депозита на три месяца, если положить «новые деньги» (средства, которых не было на счетах и вкладах в Газпромбанке за 30 дней до даты открытия вклада).
С 29 июля Т-банк снизил для своих клиентов с премиум подпиской ставку по накопительному счету до 12%. Также банк предлагает максимальную ставку 16% для всех категорий клиентов по вкладам на срок два месяца, если открывать непополняемый депозит – вносить средства можно только первые 30 дней после открытия.
Депозиты останутся привлекательными еще долгое время, несмотря на снижение ключевой ставки, говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам совета директоров 25 июля. Так как ключевая будет опускаться постепенно по мере снижения инфляции, доходность по вкладам все равно будет выше инфляции, что позволит сохранить от обесценивания сбережения граждан, поясняла она.
В своем базовом сценарии регулятор ожидает ключевой ставки в диапазоне 18,8–19,6% годовых в 2025 г. и 12–13% годовых в 2026 г. Ставки по депозитам продолжат снижаться и в ближайшие две недели могут уйти в район 16% и ниже, прогнозировала главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. По оценкам банка, ЦБ может снизить ключевую ставку до 14% к концу года и, как следствие, ставки по депозитам могут упасть до 12–13% к концу года.
После снижения ключевой до 18% предельно выгодные «акционные» вклады исчезнут, а доходность по депозитам будет скорректирована в сторону понижения, говорил аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан. К концу лета можно ожидать снижения ставок по краткосрочным депозитам до 13–14%, а по годовым – до уровня 15–15,5%, оценивал он.
Несмотря на снижение ставок по депозитным продуктам, во второй половине года рынок сбережений продолжит рост и к концу года достигнет 67 трлн руб., из которых 63,5 трлн придется на рублевые сбережения, прогнозировал представитель ВТБ.