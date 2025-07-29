Средняя ставка по вкладам на три месяца упала ниже 17%

Альфа-банк также снизил ставки по всей линейке депозитов на 1–1,5 п. п. с 26 июля. Максимальную доходность 16% можно получить по вкладу на 3 месяца, если положить «новые деньги» и подключить капитализацию процентов. Также банк предлагает приветственную ставку 18% на 2 месяца по накопительным счетам, открытым с 5 июля. Условия действуют, если до этого у клиента не было накопительного счета в Альфа-банке или на его счету был нулевой остаток последние 180 дней. После двух месяцев ставка будет зависеть от размера трат по карте банка – 15–17%.