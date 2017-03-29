Brent торгуется на уровне $51,61 за баррель

К 9.45 мск 29 марта майские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $51,61 за баррель, майские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) - на уровне $48,75 за баррель. Котировки сдержанно растут: рынок продолжает отыгрывать новости о сокращении добычи и объявлении форс-мажора в Ливии, сообщает «Интерфакс».

По данным Американского института нефти (API), товарные запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 24 марта, выросли на 1,91 млн баррелей. Вместе с тем подъем замедлился с 4,53 млн баррелей неделей ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения запасов на 1 млн баррелей. Запасы бензина, по этим же данным, снизилась на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 2,04 млн баррелей, что близко к консенсус-прогнозам.