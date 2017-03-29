МВД не нашло оснований для преследования британских банков по делу «Всемирной прачечной»

МВД России не видит оснований для преследования британских банков, которые, по утверждению газеты The Guardian, были вовлечены в незаконную схему отмывания $740 млн из России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на соответствующий запрос агентства.

«Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России информацией о противоправной деятельности банков HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, Barclays и Coutts не располагает», - сообщили в пресс-центре.

Представитель министерства подчеркнул, что «мероприятия в отношении указанных кредитных организаций сотрудниками ГУЭБиПК МВД России не проводились».

По данным The Guardian, через 17 банков Великобритании, среди которых HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, российские злоумышленники, связанные с правительством России и ФСБ, отмыли около $740 млн.

Из документов, которые изучила The Guardian, следует, что за период с 2010 по 2014 г. из России было выведено по меньшей мере $20 млрд, но сумма может достигать и $80 млрд, считают следователи.

Газета отмечает, что следователи по-прежнему стараются выяснить, кто из богатых и влиятельных россиян стоит за операцией, которую The Guardian называет «Всемирной прачечной» (Global Laundromat). Они считают, что в схему были вовлечены около 500 человек, среди которых олигархи, московские банкиры и люди, работающие в ФСБ или близких к ней структурах, пишет газета.