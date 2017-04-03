Минфин хочет запретить взыскивать ущерб по ОСАГО со сбитых пешеходов

Минфин разработал проект поправок в закон об ОСАГО, сообщает ТАСС. Согласно документу пешеходы, получившие в ДТП ранение или увечье, исключаются из списка лиц, к которым страховая компания может предъявить регрессное требование (это право требовать возмещения расходов с лица, причинившего вред, после того, как страховщик возместил ущерб за разбитую машину потерпевшему автовладельцу). Если в аварии пешеход погиб, такое требование страховая компания не сможет предъявить к его родственникам и наследникам.

Проект был разослан Минфином в заинтересованные ведомства, копия ест у ТАСС. Замдиректора департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева пояснила, что пострадавшие в ДТП пешеходы жаловались, что страховая компания, восстановив машину, требовала возмещения расходов. «Мы решили эту практику прекратить», – добавила она. По словам Балакиревой, по итогам всех процедур согласования законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы.