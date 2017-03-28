Путин подписал закон о натуральной компенсации по ОСАГО

Президент России Владимир Путин утвердил поправки к закону об ОСАГО о введении натуральных выплат в обязательном автостраховании. Текст закона размещен на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом, получить деньги при наступлении страхового случая можно лишь при определенных обстоятельствах. В частности, если автомобиль будет полностью уничтожен, потерпевшему будет причинен вред средней тяжести или тяжкий, а также если его постигнет смерть или же если стоимость ремонта превысит предельный размер страховой выплаты – 400 000 руб.

В большинстве ситуаций автовладелец будет обязан воспользоваться услугами станций технического обслуживания (СТО) из перечня, предложенного ему страховой компанией, или же согласовать со страховщиком ремонт на СТО, которая не входит в этот список.

Новые правила возмещения не будут касаться старых договоров ОСАГО. Ремонт автомобиля по ОСАГО будет осуществляться без учета износа, детали, бывшие в употреблении, использовать запрещается.