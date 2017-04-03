ЦБ выявил признаки вывода активов из московского Вега-банка

Временная администрация по управлению московским коммерческим Вега-банком, назначенная Банком России, при обследовании финансового состояния банка выявила признаки вывода активов из кредитной организации. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ.

«Временная администрация по управлению в ходе обследования финансового положения Вега-банка установила, что руководством и собственниками кредитной организации в преддверии отзыва лицензии на осуществление банковских операций проводились операции по выводу ликвидных активов и их замене на права требования к заемщикам с сомнительной платежеспособностью, а также по снятию обременения на находившееся в залоге у банка недвижимое имущество», - говорится в сообщении регулятора.

По оценке временной администрации, стоимость активов Вега-банка не превышает 2,694 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами в размере 3,597 млрд руб., в том числе перед физическими лицами - 2,565 млрд руб.

Банк России отозвал лицензию у Вега-банка 9 декабря 2016 г. за неадекватную оценку рисков и сомнительные операции. Согласно данным отчетности по величине активов Вега-банк на 1 ноября находился на 304-м месте среди кредитных организаций России.