ВТБ считает недопустимым признание рейтинга только одного агентства

Признание рейтингов только одного агентства недопустимо, считает ВТБ. «Мы считаем, что признание рейтингов только одного агентства недопустимо, так как подрывает основы конкуренции и создает монополию в этом крайне важном секторе», – сообщили в пресс-службе ВТБ.

Накануне Центробанк напомнил НПФ, что им придется забрать средства пенсионных накоплений из банков, которые не получат рейтинг Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) до 14 июля 2017 г. По данным на 31 марта, из таких банков фондам предстоит забрать с депозитов и расчетных счетов 333 млрд руб. ВТБ ранее публично отказался от рейтинга АКРА.