В России может появиться единый полис каско-ОСАГО – замминистра финансов

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал, что на рынке автострахования может появиться единый полис каско-ОСАГО. «Готовится законопроект о либерализации тарифов ОСАГО на более далекое будущее. Страховые компании получат определенную свободу в установлении тарифов. Вводятся элементы либерализации в части оформления ОСАГО, то есть можно будет приобрести полис ОСАГО на три года и получить страховку типа "голд". Появится возможность купить ОСАГО плюс каско в одном договоре, то есть комплексное автострахование», — пояснил Моисеев.

Единого формата для полисов каско и ОСАГО не существует. Сейчас договор по ОСАГО направлен на покрытие материального ущерба третьим лицам, пострадавшим в ДТП, и носит обязательный характер, а каско предусматривает страховую защиту автомобиля и заключается добровольно.