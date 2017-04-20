Рекомендации по акциям: БКС дал оценки телекоммуникационным операторам

БКС провел переоценку компаний телекоммуникационного сектора:

- повысил рекомендацию по GDR АФК «Система» с «держать» до «покупать», но понизил прогнозную стоимость с $10 до $9,6;

- повысил рекомендацию по ADR Veon (бывший Vimpelcom) с «держать» до «покупать», понизив прогнозную стоимость с $4,8 до $4,6;

- повысил рекомендацию по ADR МТС с «держать» до «покупать», а прогнозную стоимость - с $11,3 до $12,3;

- повысил рекомендацию по GDR «Мегафона» с «продавать» до «держать», прогнозная стоимость понизилась с $11,9 до $11,7;

- понизил прогнозную стоимость акций «Ростелекома» с 93 руб. до 79 руб., сохранив рекомендацию «продавать».

БКС повысил прогнозную стоимость акций банка «Санкт-Петербург» с 72 руб. до 79 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.

Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость GDR «Магнита» с $44,1 до $43,8, рекомендация «держать» не изменилась.