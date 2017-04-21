Отозвана лицензия у «Финарс банка»

Центробанк отозвал лицензию у «Финарс банка» и назначил временную администрацию, говорится в сообщении на сайте регулятора. Банк занимает 495-е место в банковской системе и не является участником системы гарантирования вкладов.

«Финарс банк» «являлся расчетным центром одной из платежных систем», но не относился к организациям, признанным ЦБ «значимыми на рынке платежных услуг», отмечается в сообщении. «Деятельность банка в основном была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлась «теневая» продажа наличных денежных средств», - указывает регулятор. Также отмечается «высокая вовлеченность» банка «в проведение сомнительных транзитных операций на протяжении длительного времени и рост их объема».

ЦБ отметил, в частности, нарушение банком законов о банковской деятельности, о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, а также на реальную угрозу интересам кредиторов.

Сегодня же ЦБ отозвал лицензию у банка «Образование».