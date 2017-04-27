Минфин обсуждает скидки по ОСАГО для аккуратных водителей

Минфин обсуждает изменения в ОСАГО, при которых коэффициенты, влияющие на стоимость полиса, будут привязаны не к автомобилю, как сейчас, а к водителю. Об этом сообщила замдиректора департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева.

Аккуратным водителям, не имеющим штрафов за нарушения ПДД, Минфин предлагает давать скидку в дополнение к имеющемуся коэффициенту «бонус-малус» (скидка на ОСАГО безаварийным водителям и надбавка виновникам ДТП). «Если человек не подвергался вообще штрафам [за нарушение ПДД], он может помимо скидки по "бонусу-малусу" получать дополнительную скидку от страховщика», - считает Балакирева.

Для этого страховщики должны определять некоторые тарифные коэффициенты в ОСАГО самостоятельно (сейчас они регулируются Центробанком). По ее словам, требует уточнения и система коэффициента «бонус-малус», так как водитель может быть вписан в разные полисы, что создает путаницу в информационной системе. «Где можно - это [должна быть] привязка к собственнику, где можно - привязка к водителю, но не привязка к транспортному средству», - заявила Балакирева.

Такие поэтапные изменения приведут к либерализации тарифа ОСАГО, но нужно определить итоговый барьер, чтобы цена полиса «не зашкаливала» на первых этапах, отметила она.

Предлагаемые Минфином изменения в ОСАГО будут описаны в нескольких законопроектах, часть из них почти готова, часть - обсуждается, рассказала Балакирева. По ее словам, их планируется внести в правительство до конца 2017 г.

В конце 2016 г. Минфин уже выносил на обсуждение новый пакет поправок в закон об ОСАГО, полностью меняющих ценообразование в автогражданке. Главное из них – цена полиса будет зависеть прежде всего от водителя, а не от автомобиля. Сейчас цена ОСАГО зависит от региона, возраста и стажа водителя, мощности двигателя машины и ее аварийности (коэффициент «бонус-малус»). В проекте отсутствуют коэффициенты, связанные с техническими характеристиками автомобиля и «территорией преимущественного использования». Зато появляется коэффициент, отражающий водительские навыки – не только стаж вождения, но и «профессиональную компетентность».