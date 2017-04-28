ВЭБ получил в I квартале 2017 года из бюджета 76 млрд рублей

В I квартале 2017 г. ВЭБ получил из бюджета России 76 млрд руб. Об этом сегодня сообщил первый зампредседателя правления ВЭБа Николай Цехомский.

«Мы получили 76 млрд руб. от Минфина в I квартале», - сказал Цехомский, отвечая на вопрос, сколько средств получил банк в этом году.

Как следует из презентации банка к пресс-конференции, в 2016 г. ВЭБ получил взносы в капитал в виде субсидий в размере 163,8 млрд руб. Еще 450 млрд руб. в качестве поддержки Внешэкономбанка заложены в федеральном бюджете на 2017-2019 гг. Таким образом, общая сумма субсидий банка с 2016 по 2019 г. составит 613,8 млрд руб.