Минэнерго США понизило прогноз по среднегодовой цене барреля Brent до $52,6

В 2017 г. средняя цена нефти Brent составит $52,6 за баррель, говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. Как сообщает «Прайм», в апрельском прогнозе управление указало ожидаемую среднегодовую цену Brеnt на уровне $54,23 за баррель. Прогноз на 2018 г. сохранен на уровне $57,1 за баррель.

Средняя цена на смесь WTI в 2017 г. составит $50,68 за баррель против апрельского прогноза в в $52,24 за баррель, полагают аналитики управления. В 2018 г., по их оценке, WTI может в среднем стоить $55,1 за баррель.

Прогноз по добыче нефти в США в этом году министерство повысило до уровня в 9,3 млн баррелей в сутки при прежнем прогнозе в 9,2 млн баррелей в сутки. В 2018 г. EIA ожидает добычу в стране на уровне 10 млн баррелей в сутки против апрельского прогноза в 9,9 млн баррелей в сутки.

«По оценкам EIA, добыча нефти в апреле 2017 г. составляла в среднем 9,1 млн баррелей в сутки, что на 0,2 млн баррелей в день выше уровня апреля 2016 г. и на 0,6 млн баррелей в день выше среднемесячного минимума, достигнутого в сентябре 2016 г.», - цитирует «Прайм». Управление также отметило, что в первой половине апреля цены на нефть выросли, вернувшись к среднему уровню в $50 за баррель, где они находились с декабря по февраль, а во второй половине месяца котировки упали и 4 мая достигли самой низкой отметки с ноября.