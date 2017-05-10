Brent торгуется на уровне $48,88 за баррель

К 9.22 мск 10 мая июльские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $48,88 за баррель, июньские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - у $46,11 за баррель. За предыдущую торговую сессию Brent подешевела на $0,61 (1,24%) до $48,73 за баррель, WTI - на $0,55 (1,18%) до $45,88 за баррель, напоминает «Интерфакс». Рост котировок агентство связывает с очередными сигналами о снижении запасов топлива в США.

Во вторник Американский институт нефти (API) сообщил о падении запасов нефти в США по итогам минувшей недели на 5,79 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в среду позднее. В среднем аналитики ожидают услышать о снижении запасов на 2 млн баррелей. Показатель снижается последние пять недель. Минэнерго ранее повысило прогноз добычи в США на 2017 г. до 9,31 млн баррелей в сутки с 9,22 млн б/с по апрельскому прогнозу. В 2018 г. добыча может достичь рекордных в истории 9,96 млн б/с.

Участники рынка продолжают следить за заявлениями представителей нефтедобывающих стран, пытаясь оценить перспективы продления соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК и их партнерами. Так, министр энергетики России Александр Новак подтвердил, что Россия солидарна с усилиями партнеров по ребалансировке рынка, и заявил, что продление соглашения ускорит оздоровление мирового рынка нефти.