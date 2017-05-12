Орешкин: рост импорта может привести к ослаблению рубля в летние месяцы

По мнению министра экономического развития России Максима Орешкина, рост импорта может привести к ослаблению рубля в летние месяцы. «Импорт товаров у нас сейчас из дальнего зарубежья растет где-то на 20-25% в начале года. Если тот тренд на рост импорта, который есть сейчас, продлить на летние месяцы и наложить сезонность, то мы получим довольно серьезный дефицит текущего счета как раз в эти месяцы. Конечно же, вряд ли мы увидим тот крепкий рубль, который есть сейчас при таком дефиците платежного баланса», — сказал Орешкин в эфире канала «Россия 24».

Ранее министр экономического развития уже прогнозировал ослабление рубля. В апреле Орешкин говорил, что при сохранении текущих цен на нефть курс российской валюты ослабнет примерно до 62 руб./$ к концу 2017 г. Если же нефтяные цены к концу года снизятся до $40 за баррель, то, по базовому прогнозу Минэкономразвития, рубль ослабнет до 68 руб./$, считает он.