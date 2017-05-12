ЦБ оценил «дыру» в капитале Татагропромбанка в 727,2 млн рублей

Банк России оценил в 727,2 млн руб. отрицательный капитал татарстанского Татагропромбанка, у которого 5 апреля была отозвана лицензия. На момент отзыва лицензии дыра в капитале банка оценивалась в 351,2 млн руб., отмечает ТАСС со ссылкой на материалы «Вестника Банка России».

Временная администрация, введенная в банк, установила, что его активы снизились на 28% - до 953,9 млн руб. против 1,3 млрд руб. до обследования. Обязательства кредитной организации составляют почти 1,7 млрд руб.

Татагропромбанк лишился лицензии в связи с утратой капитала и из-за нарушений требований закона по борьбе с отмыванием.