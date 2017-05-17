Brent торгуется на уровне $51,27 за баррель

К 9.13 мск среды июльские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $51,27 за баррель, июньские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) - у $48,24 за баррель. За предыдущие торги Brent подешевела до $51,65 за баррель, WTI - до $48,66 за баррель, напоминает «Интерфакс».

Котировки снижаются на данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов нефти в США на 882 000 баррелей на предыдущей неделе. Опрошенные OilPrice аналитики ожидают, что минэнерго США в среду объявит о сокращении запасов за предыдущую неделю на 2,3 млн баррелей. Запасы бензина, по оценкам API, уменьшились на 1,88 млн баррелей.

Международное энергетическое агентство 16 мая отметило, что ребалансировка спроса и предложения на рынке нефти идет «и даже, по крайней мере в краткосрочной перспективе, ускоряется», но для ее окончательного достижения ОПЕК и другим странам потребуется сделать больше, чем просто продлить соглашение, тем более что до начала его действия они же сами так активно добывали нефть, что способствовали увеличению запасов. «К концу 2017 г. запасы могут не снизиться до среднего за пять лет уровня, то есть, чтобы сократить их еще сильнее, во втором полугодии еще придется проделать большую работу», – говорится в докладе МЭА.