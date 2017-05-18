Чистая прибыль Райффайзенбанка по МСФО в I квартале выросла в 1,5 раза

Райффайзенбанк в I квартале 2017 г. получил чистую прибыль по МСФО в размере 7,3 млрд руб., что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета банка. Основными факторами роста прибыли стали снижение расходов на досоздание резервов и рост чистого комиссионного дохода после вычета резервов.

Прибыль банка до налогообложения в январе – марте текущего года выросла на 50,8% до 9,3 млрд руб. Чистый процентный доход до резервов почти не изменился – 10,6 млрд руб., после резервов увеличился в 1,6 раза до 10,1 млрд руб. Расходы банка на создание резервов в январе – марте текущего года составили 0,5 млрд руб. против 4 млрд руб. годом ранее. Рентабельность капитала до и после налогообложения банка на 31 марта составила 31,1 и 24,4% соответственно. Чистые комиссионные доходы увеличились на 13,2% до 3,6 млрд руб.

Операционный доход банка до вычета резервов под обесценение по итогам I квартала практически не изменился и составил 16,2 млрд руб. Операционные расходы в январе – марте увеличились на 6,9% до 65 млрд руб. Это произошло в основном за счет роста расходов на персонал, а также рекламу и маркетинг.