Курс доллара превысил 58 рублей впервые с 10 мая

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже увеличился на 90 коп. и составил 58,01 руб., свидетельствуют данные биржи.

Таким образом, курс превысил отметку в 58 руб. впервые с 10 мая 2017 г.

Ранее в четверг курс евро достиг отметки 64,04 руб. впервые с 5 мая 2017 г., прибавив 36 коп. по отношению к закрытию предыдущих торгов. На открытии торгов курс евро 18 мая составлял 63,85 руб.

Рубль теряет позиции вслед за снижением цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,2% и составила $52,09 за баррель.