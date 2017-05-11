Курс доллара опускался ниже 57 рублей впервые со 2 мая

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 11 мая, курс доллара опускался ниже 57 руб. впервые со 2 мая – до 56,96 руб./$. По данным на 12.16 мск, доллар торговался на уровне 57,11 руб./$ (-0,32 руб.). Курс евро составлял 62,09 руб./евро (-0,39 руб.).

Цены на нефть растут. В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на 12.35 мск составляла $50,84 за баррель (+1,220%), нефть WTI торговалась на уровне $47,95 за баррель (+1,293%).