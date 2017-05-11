Brent торгуется на уровне $50,4 за баррель

К 9.10 мск четверга июльские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $50,4 за баррель, июньские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке – у $48,24 за баррель. За предыдущую торговую сессию Brent подорожала на $1,49 (3,06%) до $50,22 за баррель, WTI – на $1,45 (3,16%) до $47,33 за баррель, напоминает «Интерфакс». Агентство называет этот скачок котировок максимальным с 1 декабря 2016 г. – дня после заключения странами ОПЕК соглашения о сокращении добычи нефти.

Минэнерго США в минувшую среду сообщило, что за прошлую неделю запасы нефти в стране сократились на 5,2 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем ожидали снижения запасов только на 1,8 млн баррелей. «Самое существенное с начала этого года сокращение запасов является "бычьим" фактором, – отмечает директор по исследованиям в сырьевом секторе ClipperData Мэтт Смит. – Оно связано главным образом с неблагоприятными погодными условиями в Мексиканском заливе, ограничившими импорт».

Добыча нефти в США на прошлой неделе выросла на 21 000 барр./сутки до 9,314 млн барр./сутки. «Данные минэнерго позволяют предположить, что темпы увеличения производства нефти в США замедляются, при том что запасы начали снижаться, – говорит аналитик издания Sevens Report Тайлер Ричи. – Дальнейшее выравнивание добычи нефти в США, снижение запасов, а также продление странами ОПЕК соглашения о сокращении добычи поддержат нефтяной рынок».