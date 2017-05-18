ЦБ повысил официальный курс евро на рубль, доллара – на 70 копеек

Банк России повысил официальные курсы доллара и евро по отношению к рублю. На 19 мая курс доллара ЦБ установлен на уровне 57,4683 руб./$, что на 73,00 коп. выше предыдущего значения (56,7383 руб.). Официальный курс европейской валюты повышен на 1,0399 руб. до 63,9967 руб./евро (предыдущее значение – 62,9568 руб./евро).

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, повысилась на 86,95 коп. до 60,4061 руб. (против 59,5366 руб. днем ранее).

На Московской бирже, по данным на 14.48 мск, курс доллара составлял 57,8875 руб./$ (+80,25 коп.), курс европейской валюты – 64,3700 руб./евро (+69,00 коп.).

Цены на нефть снижаются. По данным на 15.02 мск, стоимость нефти марки Brent на Интерконтинентальной бирже составляла $51,56 за баррель (-1,261%), нефти WTI – $48,45 (-1,280%).