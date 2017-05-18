СКР возбудил уголовное дело по факту хищения имущества банка «Унифин»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту хищения имущества банка «Унифин», сообщает RNS со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов.

«5 октября 2016 г. ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества банка под видом приобретения векселей юридического лица. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. Срок предварительного следствия по делу продлен до 5 июля 2017 г.», — сообщили в АСВ.

Лицензия у банка была отозвана в феврале 2016 г. В апреле прошлого года он был признан банкротом. Временная администрация выявила признаки вывода активов через замену высоколиквидной задолженности на права требования перед сомнительными компаниями на 1 млрд руб.

«Дыра» в банке оценена в 4,4 млрд руб. На 1 апреля конкурсный управляющий выявил несколько десятков сомнительных сделок объемом 1,62 млрд руб.