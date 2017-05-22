Зампред ЦБ Скоробогатова получила наибольший доход среди руководства регулятора в 2016 году

Заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова в 2016 г. получила доход в размере 74,2 млн руб., следует из материалов ЦБ.

Это наибольший доход среди руководящих сотрудников Банка России, сведения о которых раскрываются в соответствии с законодательством. В 2015 г. доход Скоробогатовой составил 53,2 млн руб.

Скоробогатова курирует в Банке России платежные системы и информационные технологии. Она пришла в Банк России в 2014 г. из Росбанка, где с 2003 г. занималась IT-системами.

Доходы первого заместителя председателя ЦБ Сергея Швецова в 2016 г. вновь снизились - почти в 1,5 раза и составили 30,6 млн руб. (в 2015 г. - 58,1 млн руб., в 2014 г. - 77,2 млн руб). В собственности Швецова по-прежнему находятся земельный участок, две квартиры, два машиноместа и гостевой дом в России, жилой дом в США, а также квартира, машиноместо и кладовое помещение в Испании. В его пользовании находится шесть квартир в трасте в Мексике и парковочное место там же. Доходы супруги Швецова выросли до 19,1 млн руб. в 2016 г. с 12,4 млн руб. годом ранее.

Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в прошлом году увеличил доход до 26,6 млн руб. по сравнению с 18,8 млн руб. годом ранее. Таким образом, своим уровнем дохода Тулин приблизился к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. Как сообщалось ранее, ее доход в 2016 г. составил 26,9 млн руб. В собственности первого зампреда Тулина также находится автомобиль Subaru Forrester, восемь жилых домов и квартир и один земельный участок - все в России.

Другой первый зампред, Ксения Юдаева, обогнала Набиуллину по размеру полученного дохода. В 2016 г. Юдаева заработала 31,9 млн руб. против 26,9 млн руб. в 2015 г. Она также владеет автомобилем BMW X6, двумя земельными участками, двумя квартирами и жилым домом. Один из участков - в долевой собственности.

Первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский заработал 28,4 млн руб. по сравнению с 28 млн руб. годом ранее. Имеет два участка, квартиру и дом. Зампред ЦБ Василий Поздышев заработал 20,7 млн руб. в 2016 г., в 2015 г. - 17,6 млн руб., машина в собственности - Mersedes Benz. Его коллега Ольга Полякова тоже заработала чуть более 20 млн рублей, годом ранее - 12,7 млн руб., владеет машиной Infinity QX60.

Зампред ЦБ Владимир Чистюхин заработал в 2016 г. на 6% больше, чем в 2015 г. - 33,8 млн руб. (в 2015 г. - 31,9 млн руб.). В его собственности находятся земельный участок, жилой дом и 2 квартиры, еще 2 квартиры - в пользовании. Владеет автомобилем Lexus GX460.