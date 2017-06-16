«Татнефть» довела долю в банке «Зенит» до 72%

Группа «Татнефть» довела долю в банке «Зенит» в ходе допэмиссии акций до 71,899%, говорится в сообщении кредитной организации. В том числе ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина напрямую стало владеть 62,67%, через компании Tatneft Oil AG (Швейцария) и Zenit Invest Services — 9,23%. Изменение долей произошло 15 июня.

В феврале ФАС сообщала о ходатайстве группы «Татнефть» о приобретении 41,74% акций банка «Зенит», ведомство оценивало будущую долю группы после сделки в 74,2%.

Акционеры «Зенита» на собрании 3 февраля приняли решение увеличить уставный капитал на 14 млрд руб., разместив допэмиссию акций в пользу ПАО «Татнефть». Как сообщалось, увеличение капитала предполагается в том числе за счет конвертации в капитал субординированных займов на сумму порядка 9 млрд руб., ранее предоставленных «Зениту» группой «Татнефть». Завершить необходимые действия для этой процедуры предполагается до 1 июля 2017 г.

Как сообщалось, ранее уставный капитал «Зенита» составлял 19,55 млрд руб., соответственно, после допэмиссии его размер составит 33,55 млрд руб. Банк «Зенит» по итогам I квартала занимает 31-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».