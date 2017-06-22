РБК: ЦБ запускает систему оповещения о сомнительных клиентах

В понедельник, 26 июня, в России начнет действовать механизм обмена информацией между финансовыми организациями, ЦБ и Росфинмониторингом о клиентах, которым было ранее отказано в обслуживании или проведении операций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник. В номере «Вестника Банка России» от 21 июня отмечается, что сведения об отказе в обслуживании клиента или проведении операций в одном банке необязательно должны становиться причиной для отказа от его обслуживания в другой финансовой организации.

Директор группы консультирования по управлению рисками КПМГ Фаррух Абдуллаханов пояснил, что речь идет не о клиентах, которым было ошибочно отказано в обслуживании. По его словам, возможны ситуации, когда в одном банке клиент действительно проводил сомнительные операции, но другой финансовой организации при должной оценке рисков это дает основания избавиться от такого клиента.

В пресс-службе ЦБ РБК сообщили, что механизм информационного обмена между банками о неблагонадежных клиентах с июня уже действует. «В отношении некредитных финансовых организаций он будет реализован позднее, после решения ряда технических вопросов», — уточнил представитель пресс-службы регулятора, отказавшись от дополнительных комментариев.