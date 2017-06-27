Хакеры атаковали украинские банки и предприятия

Хакеры атаковали несколько украинских банков, а также некоторые коммерческие и государственные предприятия страны, сообщает Национальный банк Украины (НБУ).

В сообщении НБУ не говорится, о каких именно предприятиях и банках идет речь. По данным НБУ, в результате у банков возникли сложности с обслуживанием клиентов и выполнением банковских операций.

«Сейчас в финансовом секторе усилены меры безопасности и противодействия хакерским атакам всех участников финансового рынка», – подчеркивается в сообщении. По данным «Интерфакс-Украина», атаке подверглись компании «Киевэнерго» и «Укрэнерго».

По данным «Интерфакс-Украина», атаке подверглись компании «Киевэнерго» и «Укрэнерго» и некоторые госбанки.