Орешкин рассказал о возможном пересмотре прогноза по курсу рубля к доллару

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что, скорее всего, уточнение в сторону укрепления рубля в прогнозе по курсу рубля к доллару на 2017-2020 г. произойдет в августе,

«Вчера я отмечал, что у нас изменения очень важные (с апрельского прогноза), что евро у нас сейчас торгуется 1,14 к доллару, а в прогнозе стоит 1,06, поэтому надо не только на доллар смотреть, но и на евро. Пока мы ничего не меняем. Но мы в августе, понятно, что если у нас 1,14 соотношение сохранится и если высокая нефть сохранится, понятно, что и соотношение изменится (рубля к доллару в прогнозе в сторону укрепления рубля)», - сказал министр.

В апрельской версии макропрогноза на трехлетку в базовом варианте среднегодовой курс доллара США в 2017 г. прогнозировался на уровне 64,2 руб., в 2018 г. - 69,8 руб., в 2019 г. - 71,2 руб., в 2020 г. - 72,7 руб.

Курс доллара на конец 2017 г. в базовом сценарии (в апрельской версии прогноза) закладывался на уровне 68,0 руб., на конец 2018 г. - 70,8 руб., на конец 2019 г. - 71,6 руб., на конец 2020 г. - 73,8 руб.