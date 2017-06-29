Орешкин прогнозирует курсы доллара около 60 рублей, евро – 68 рублей

Серьезных колебаний на валютном рынке в ближайшее время не ожидается, текущие курсы доллара в районе 60 руб. и евро около 68 руб. будут «более-менее стабильными», заявил министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на заседании правительства, на котором рассматривается макропрогноз на 2018-2020 гг.

«Когда мы делали прогноз, то закладывали при стоимости нефти в $40 курс к концу 2017 г. 68 руб. за доллар и 72 за евро. С учетом того, что сейчас цены находятся на уровне выше, чем заложено в прогноз, и с учетом того, что доллар очень сильно ослаб к ведущим мировым валютам за последние несколько месяцев - если в прогнозе у нас пара евро/доллар был заложен на отметке 1,06, то сейчас уровень 1,14, то те котировки, которые мы видим на валютном рынке сейчас - это 60 руб. за доллар и 68 руб. за евро - они на самом деле в целом соответствуют тому прогнозу, который мы делали в начале года. И мы не ожидаем здесь каких-то серьезных колебаний в ближайшее время, хотя в целом курс будет оставаться более-менее стабильным», - сказал министр.

Как сообщалось, в апрельской версии макропрогноза на трехлетку в базовом варианте прогноза среднегодовой курс доллара США в 2017 г. прогнозировался на уровне 64,2 руб., в 2018 г. - 69,8 руб., в 2019 г. - 71,2 руб., в 2020 г. - 72,7 руб.

Курс доллара на конец 2017 г. в базовом сценарии (в апрельской версии прогноза) закладывался на уровне 68,0 руб., на конец 2018 г. - 70,8 руб., на конец 2019 г. - 71,6 руб., на конец 2020 г. - 73,8 руб.