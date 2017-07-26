Рекомендации по акциям: Credit Suisse с интересом смотрит на «Фосагро» и «Яндекс»

Credit Suisse повысил прогнозную стоимость GDR «Фосагро» с $11,9 до $16, рекомендация «держать» не изменилась.

Credit Suisse повысил прогнозную стоимость акций «Яндекса» с $32 до $37, рекомендация «покупать» не изменилась.

JPMorgan провел переоценку российских ритейлеров:

- повысил прогнозную стоимость GDR O’Key Group с $2 до $2,1, рекомендация «продавать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость акций «Дикси» с 250 до 200 руб., рекомендация «продавать» не изменилась.