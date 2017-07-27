Правительство выделило 2 млрд рублей на программу помощи ипотечникам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 2 млрд руб. на программу помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам. Отмечается, что результатом направления указанных средств будет реструктуризация не менее 1300 ипотечных жилищных кредитов.

«Направить в 2017 г. Минстрою России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 2 млрд руб. на осуществление взноса в уставный капитал акционерного общества "Агентство ипотечного жилищного кредитования" в целях реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации», — говорится в документе.

Программа помощи отдельным категориям заемщиков направлена на оказание поддержки наиболее социально незащищенным категориям граждан, отмечается на сайте правительства. Документ подготовлен Минстроем, рассмотрен и одобрен правительством 20 июля.