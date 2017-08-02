Сотрудники Банка Англии впервые за полвека забастовали

2 августа сотрудники Банка Англии начали трехдневную забастовку из-за низких зарплат. Как сообщает ВВС, это первая забастовка в регуляторе за 50 лет. В ней участвует вспомогательный персонал и сотрудники службы безопасности. Они недовольны, что им повысили зарплаты на 1%, ниже уровня инфляции.

Переговоры с руководством банка вел профсоюз Unite. Его представитель Питер Кавана заявил, что у профсоюза нет другого выбора: работники не выдержат еще год с такими низкими зарплатами.

Банк Англии заявил о готовности продолжить переговоры. Из официального заявления регулятора следует, что в профсоюз входят 2% всего штата сотрудников, это 150 человек. Им уже найдена замена на время забастовки.