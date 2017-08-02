Евро превысил 72 рубля впервые с сентября

Евро в ходе торгов на Московской бирже в среду днем превысил 72 руб. впервые с 26 сентября, доллар поднялся выше 60,6 руб.

Курс евро в 11.35 мск составил 72,01 руб., прибавив 64 коп. к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 60,61 руб. - плюс 26,5 коп. к уровню предыдущего закрытия.

Министр экономического развития Максим Орешкин назвал текущий уровень рубля нормальным, отвечающим динамике движения капитала. Орешкин выразил мнение, что «резких, драматических изменений здесь абсолютно ждать не стоит». «Рубль, конечно, будет колебаться, но колебаться будет в ограниченном диапазоне. У нас валюта плавающая, она чутко реагирует на все изменения», - сказал министр, комментируя вопрос о возможном влиянии новых санкций США на рубль.